Il RETROSCENA su Thuram e il Derby di mercato con il Milan

Marcus Thuram ha impiegato poco tempo per entrare nel cuore dei tifosi interisti che ora se lo godono. Quest’estate l’attaccante francese aveva davanti a sé diverse offerte e si era anche parlato del Derby di mercato con i rivali del Milan. A tal proposito è voluto tornare sull’argomento Alfredo Pedullà, con il suo editoriale per Sportitalia: “Che notte, quella notte tra il 22 e il 23 giugno: il sorpasso dell’Inter che si era manifestato al rintocco della mezzanotte precedente, molto più di un’azione di disturbo, malgrado qualcuno continuasse a mandarlo a un passo dal Milan oltre 20 ore dopo da quel contropiede ben riuscito. I rossoneri sono andati per la strada di competenza, hanno completato lo stesso una buonissima sessione di mercato, nel frattempo Thuram ha spiegato le motivazioni della sua scelta”.

Pedullà ha poi continuato: “Se avesse voluto il Milan con forza, avrebbe firmato nei 10 giorni precedenti e sono barzellette quelle di chi sostiene che si è trattato di una differenza di ingaggio (tra l’altro non si parla di un gap da tre o quattro milioni a stagione). Thuram è Thuram, punto, senza paragoni”.