Cambiasso: “L’Inter è cresciuta, ora è una grande squadra”

Esteban Cambiasso ha elogiato i nerazzurri dopo la prestazione nella gara di ieri contro il Salisburgo: “L’Inter ha acquisito una consapevolezza importante dalla finale di Champions dello scorso anno. Quando si vinceva Champions c’era un clima di festa, oggi invece si pensa solo di aver fatto il proprio dovere. Il passaggio del turno ora è una cosa normale per l’Inter, quando fanno fatica tutti, basti guardare il Benfica a zero punti o il Manchester United che si è salvato col Copenaghen. Nella partita meno bella del girone, dove hanno sofferto senza Calhanoglu, ha ottenuto un punto fuori casa con la Real Sociedad che ora è prima nel girone. Nelle due disputate in casa sono arrivati invece 6 punti. Questa è una grande squadra”.

L’opinione di Passione Inter

Senza dubbio la squadra è cresciuta e sta maturando assieme al suo allenatore. Certi traguardi ora sono diventati normalità, come ad esempio la qualificazione in Champions League che viene centrata ogni anno. Il passaggio successivo è il passaggio del girone, dove Antonio Conte non è mai riuscito. Simone Inzaghi lo sta facendo diventare un obiettivo da centrare ogni anno.