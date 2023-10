Tra i numerosi acquisti che l’Inter ha perfezionato nel corso della sessione estiva di calciomercato, a rinforzare il reparto d’attacco è stato prelevato dal Bologna Marko Arnautovic. I comunicati ufficiali diffusi nella giornata di oggi a seguito dell’Assemblea degli Azionisti hanno reso noti anche tutti i dettagli sulla formula dell’operazione legata all’attaccante austriaco.

Per Arnautovic si parla di “acquisto a titolo temporaneo dal Bologna: l’accordo, valido per la stagione sportiva 2023/2024, prevede per la Società l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024”.