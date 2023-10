26 ottobre 2018-26 ottobre 2023. Nella giornata di oggi Steven Zhang festeggia il suo quinto compleanno da presidente dell’Inter. Dopo circa due anni all’interno del CdA, l’attuale presidente venne nominato tale al posto del precedente, l’indonesiano Erick Thohir. Nel corso di questo lungo periodo ci sono stati momenti di alti e bassi, ma i cinque trofei vinti da Zhang lo posizionano, oggi, come terzo presidente più vincente della storia dell’Inter dietro Angelo e Massimo Moratti. 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane ed 1 Scudetto, a cui si aggiungono una finale Europa League ed una finale Champions League. Nel 2018 Zhang rilevò un’Inter al 55° posto del ranking UEFA, mentre dopo cinque anni la vede all’8° posto e con la qualificazione al prossimo Mondiale per Club davvero ad un passo.

Nel momento in cui Zhang è stato nominato presidente l’allenatore dell’Inter era Luciano Spalletti. Fu proprio con il tecnico toscano che il club nerazzurro iniziò la sua lenta risalita dal baratro del post-Triplete: la prima stagione, la 2017/2018, fu quella dello storico ritorno in Champions League al termine del famoso Lazio-Inter 2-3 con il gol di Vecino. Al termine della successiva, invece, i nerazzurri si confermarono tra le prime quattro non senza qualche difficoltà, tanto che a fine maggio si consumò anche la separazione con Spalletti.

Al suo posto venne annunciato ufficialmente Antonio Conte, con il quale si diede il via ad una campagna acquisti fatta di grandi investimenti. Il primo anno l’Inter chiuse seconda alle spalle della Juventus e raggiunse la finale di Europa League perdendo 3-2 contro il Siviglia, mentre il secondo fu quello dello storico Scudetto, raggiunto ufficialmente il 2 maggio 2021. Contemporaneamente, però, si scatenò la pandemia da Covid-19 che mise in ginocchio tutto il mondo, calcio compreso. L’Inter in quei mesi ha subito problemi economico-finanziari notevoli, che l’hanno costretta a passivi di bilancio pesantissimi e, di conseguenza, ad una rincorsa verso un riequilibrio dei conti.

Dopo il biennio Conte ecco l’annuncio di Simone Inzaghi, tecnico giovane e dal futuro promettente dopo cinque buone annate alla Lazio. All’alba del terzo anno della sua gestione il tecnico piacentino lo Scudetto lo ha solo sfiorato, vincendo però nel frattempo due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e, in Europa, raggiungendo prima gli ottavi di finale e poi addirittura la finale di Champions League, persa 1-0 contro il Manchester City. Lì dove né Spalletti né Conte erano mai andati oltre la fase a gironi.

Oggi Steven Zhang compie cinque anni da presidente dell’Inter e rilancia con forza l’obiettivo sportivo: la seconda stella, che vorrebbe dire Scudetto numero 20 della storia nerazzurra.