Grande apprensione in casa Italia, e anche nel mondo Inter, per le condizioni di Niccolò Barella, fermo ai box per un affaticamento del retto femorale destro. Oggi il centrocampista si è sottoposto a degli esami strumentali per verificare le sue condizioni in vista dell’esordio agli Europei, il 15 giugno, contro l’Albania.

Questo il comunicato ufficiale della FIGC:

“Il calciatore Nicolò Barella ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi.

Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni”.