Ufficiale – Inter e Gatorade ancora insieme: accordo rinnovato fino al 2021!

Con un comunicato ufficiale diffuso in mattinata, l’Inter ha annunciato di aver rinnovato il rapporto di collaborazione con Gatorade per tutta la stagione 2020/21. Si tratta del marchio appartenente al gruppo PepsiCo che da oggi continuerà ad essere Official Sports Drink del club nerazzurro. Una partnership che giunge al terzo anno consecutivo, anche se Gatorade oramai da diverse annate ricopre un ruolo attivo come Partner Tecnico di numerosi top club al mondo e dal 2015 ha inaugurato una sinergia piuttosto fortunata con la Uefa Champions League.

Questa la nota ufficiale dell’Inter:

“La partnership tra i due brand rappresenta la volontà comune di continuare a collaborare per raggiungere insieme risultati sempre più ambiziosi. Il rinnovo dell’accordo è inoltre la prosecuzione di un percorso che ha visto le due realtà impegnate anche in una serie di iniziative formative rivolte ai giovani sportivi italiani, che mirano a rafforzare l’educazione in ambito sportivo. In qualità di Official Sports Drink, Gatorade avrà nuovamente l’opportunità di essere a fianco del Club nerazzurro in tutti i momenti che accompagnano la quotidianità dei giocatori della Prima Squadra: dai campi di allenamento fino a San Siro, supportandoli dal punto di vista funzionale con i propri prodotti”.

