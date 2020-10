Inter-Milan, la curva nord si fa sentire: “Triste e insulso, ma pur sempre derby”

Il limite dei mille persone per eventi sportivi all’aperto confermato nell’ultimo dpcm, farà sì che in occasione del derby di domani pomeriggio tra Inter e Milan a San Siro la tifoseria nerazzurra non potrà essere presente dentro le mura dell’impianto. La Curva Nord, che rappresenta la fetta più ampia degli ultras nerazzurri, ha però pubblicato un proprio comunicato per richiamare l’attenzione in vista del derby di domani, invitando i tifosi a presentarsi ugualmente all’esterno del Meazza.

Nonostante il disappunto mostrato dalla tifoseria nerazzurra, nella nota ufficiale viene comunque sottolineata l’importanza della posta in palio, per una delle sfide più sentite di tutta la stagione. La Curva Nord si ritroverà all’esterno di San Siro per cantare e accogliere la squadra all’arrivo presso lo stadio. E’ stato comunque specificato che, in virtù delle norme vigenti, la presenza dovrà essere rigorosamente accompagnata da mascherine e dal rispetto della distanza di sicurezza.

Questo il comunicato della Curva Nord:

