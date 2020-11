UFFICIALE – Kolarov lascia la Serbia e torna a Milano

Adesso è arrivata anche la conferma da parte della Federcalcio serba: Alexander Kolarov è ritornato a Milano. Il difensore dell’Inter – che ha saltato l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta per infortunio – aveva risposto regolarmente alla chiamata della Serbia pur non potendo giocare.

L’Inter e Antonio Conte però si sono fatti sentire e dunque Kolarov è rientrato a Milano per riprendere le cure specifiche del caso e tornare a disposizione della squadra per il prossimo tour de force dalla prossima settimana fino a Natale. I nerazzurri infatti saranno chiamati ad una serie di impegni fondamentali per il prosieguo della stagione a partire dal girone di ritorno di Champions League.

