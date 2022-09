UFFICIALE – Ranocchia rescinde il proprio contratto con il Monza

Andrea Ranocchia, dopo tanti anni passati all'Inter, ha iniziato qualche mese fa una nuova avventura al Monza. Con il club neo promosso in Serie A il difensore sarebbe dovuto diventare un leader, ma la sfortuna ha voluto diversamente. Ranocchia infatti ha subito un gravissimo infortunio, frattura composta del perone unito a una distorsione alla caviglia, che lo terrà lontano dal campo di gioco per almeno 3 mesi. Per questo, consensualmente, Ranocchia e il Monza hanno deciso di terminare anzitempo il loro rapporto, rescindendo il contratto. Questo il comunicato del club brianzolo: