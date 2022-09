Inzaghi cambia volto all’Inter: ecco le mosse che vedremo alla ripresa

Inzaghi sembra determinato a svolta la situazione della sua Inter, protagonista di un inizio di stagione horror condito da 4 sconfitte in 9 partite. Il tecnico, che non vuole farsi prendere dallo sconforto, sta già elaborando la strategia per superare il momento difficile già al rientro dalla sosta. Ecco come procederà per sistemare la sua Inter secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.