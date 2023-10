UFFICIALE – Ecco l’accordo tra Inter e Gatorade: il COMUNICATO

L’Inter ha ufficializzato il rinnovo con uno dei suoi partner. Si tratta di Gatorade, marchio di PepsiCo, che sarà Official Sports Drink dei nerazzurri nelle prossime due stagioni. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“MILANO – Prosegue la collaborazione tra Inter e Gatorade: il marchio del gruppo PepsiCo sarà l’Official Sport Drink del Club nerazzurro anche per le prossime due stagioni sportive, proseguendo il percorso di successo iniziato cinque stagioni fa. Lo sport drink numero uno al mondo* sosterrà le performance sportive del Club nerazzurro sia in Serie A che in UEFA Champions League – di cui Gatorade è partner dal 2015 – continuando ad accompagnare la squadra finalista dell’edizione 2022-2023 nella più importante e prestigiosa competizione calcistica continentale a squadre.

L’impegno di Gatorade non si limita alla squadra maschile ma prosegue anche nel mondo femminile, con il

brand che continuerà inoltre ad essere Official Partner di Inter Women.

Il rinnovo della partnership conferma l’impegno di Gatorade nel sostenere le eccellenze sportive del

panorama calcistico europeo e testimonia la sempre crescente sintonia tra i due brand, icone dello sport a

livello internazionale che condividono i valori di performance, innovazione e attenzione verso l’ambiente.

“E’ per noi un piacere annunciare il rinnovo della partnership tra Inter e Gatorade, sodalizio che prosegue

con successo da cinque stagioni. In questi anni entrambi i brand sono stati protagonisti di una crescita

importante, affermandosi sempre di più come leader nel settore dello sport a livello globale” le parole di

Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter confermare il rinnovo della partnership tra Gatorade e Inter”

afferma Marcello Pincelli, Amministratore Delegato PepsiCo Italia. “La mission del brand, è da sempre quella

di essere vicino agli atleti, migliorandone le performance. Per questo, è per noi motivo di orgoglio poter

essere, ancora una volta, a fianco di tutti gli atleti e le atlete che rappresentano Inter, continuando

parallelamente a costruire insieme obiettivi comuni sempre più ambiziosi.”

Come Official Sports Drink dell’Inter, Gatorade avrà l’opportunità di essere nuovamente a fianco del Club allo stadio San Siro sia sui LED a bordocampo sia grazie al product placement delle bevande in panchina, negli spogliatoi e nelle sale hospitality del Club.

La partnership vanta inoltre un’importante novità: la bottiglia da 500 ml realizzata in plastica riciclata al

100%,** che Gatorade ha introdotto sul mercato nel 2022, compiendo un grande passo in avanti verso

l’impegno di PepsiCo sulla circolarità degli imballaggi, riducendo progressivamente la plastica vergine

utilizzata nel packaging di PepsiCo Italia e puntando a ridurre le emissioni di CO2eq di oltre 4.000 tonnellate entro il 2025″.