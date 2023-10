Caso Digitalbits: l’Inter fa causa per i mancati pagamenti

Con l’approvazione del bilancio arrivata ieri, sono emerse anche novità sul caso Digitalbits. L’Inter, infatti, ha fatto causa a Zytara Labs per i mancati pagamenti di sponsorizzazione, che hanno portato alla rottura anticipata nella scorsa stagione.

Come si può leggere nel bilancio, l’Inter “ha esercitato una eccezione di inadempimento piena nei confronti dello sponsor, dichiarando risolto per inadempimento di Zytara Labs il contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti […]. Nel perdurare dell’inadempimento di Zytara Labs, il Gruppo, al fine di tutelare gli interessi del medesimo, con il supporto di uno studio legale esterno, ha proceduto a depositare presso il Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs”.

Dunque, i nerazzurri non mollano e, giustamente, vogliono essere ripagati del danno economico (e di immagine) accusato negli scorsi mesi. Da capire, allora, quali saranno gli sviluppi futuri della vicenda.