Le ultime di formazione verso Milan-Inter: Bastoni in forse, tre dubbi per Inzaghi

Le ultimissime di formazione verso Milan-Inter, derby di Milano in programma sabato sera a San Siro alle ore 18.00. Diversi dubbi per Simone Inzaghi, che tra assenze e acciacchi non avrà a disposizione la formazione tipo per il big match. Il ballottaggio principale da decifrare è quello sull'attacco: per un Lautaro Martinez titolarissimo, servirà trovare il partner ideale tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il Tucu è uscito al 55' di Inter-Cremonese per un affaticamento agli adduttori, ma non è nulla di grave: sarà disponibile per il derby, ed al momento appare anche favorito sul gigante bosniaco.