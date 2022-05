Ultime da Appiano: la situazione in vista di Inter-Empoli

Inzaghi valuta le scelte per venerdì

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni questa mattina ha lavorato ancora in maniera differenziata, sintomo che quasi certamente non verrà rischiato contro l'Empoli e si cercherà invece di averlo al top della condizione per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ancora da definire però se al suo posto giocherà D'Ambrosio, con Skriniar spostato sul centro sinistra, oppure Dimarco. Centrocampo titolare confermato probabilmente in blocco, con l'unico altro dubbio in attacco. A fianco di Lautaro Martinez potrebbe giocare Correa, con Dzeko tenuto a riposo per la Juventus. La speranza è che il Tucu entri in gara meno svogliato e spaesato rispetto ad Udine.