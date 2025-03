Ultim’ora Inter: DUE novità su Calhanoglu e Sommer

L’Inter questa mattina alle 12 svolge un’ultima sessione di allenamento ad Appiano Gentile prima di volare verso Rotterdam nel pomeriggio per prepararsi alla super gara di domani contro il Feyenoord valida per gli ottavi di Champions League: fischio d’inizio per questo match d’andata alle ore 18:45.

Le ultime novità che arrivano dall’allenamento dei nerazzurri sono molto buone per il tecnico Simone Inzaghi visto che ha recuperato pienamente Hakan Calhanoglu che si allena in gruppo con il resto dei compagni in questa rifinitura della vigilia, dopo che sabato a Napoli ha preso un duro colpo che lo ha costretto al cambio.

C’è anche una seconda ottima notizia per Inzaghi ed è quella relativa a Yann Sommer. Il portiere svizzero si sta allenando con uno speciale tutore che lo aiuta a non rischiare ricadute dopo l’operazione alla mano post infortunio in allenamento. Al momento il numero 1 dell’Inter viaggia verso la convocazione.