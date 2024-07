Un ‘milanista’ d’arte all’Inter: ingaggiato il figlio di Zucchero

Un nuovo figlio d’arte per l’Inter, stavolta proveniente dal mondo della musica. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro si appresta ad accogliere tra i propri ranghi Adelmo Blue Fornaciari, figlio del noto cantautore Zucchero.

Come ammesso dallo stesso artista nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso novembre sulle pagine della rosea, il figlio ha ereditato da lui la passione per il calcio e in particolare per i colori rossoneri: “Mio figlio è uno sfegatato del Milan, lui impazzisce. Quando c’è il Milan mi toglie tutte le televisioni”.

Nonostante la fede calcistica avversa, però, entrerà ufficialmente a far parte dell’area scouting dell’Inter. Il 25enne si è laureato in Giurisprudenza alla Luiss nel 2023 ed ha lavorato in uno studio legale come praticante. Il suo lavoro si concentrerà soprattutto a livello di settore giovanile nerazzurro.