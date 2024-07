Nuovo affare con il Milan: l’Inter incassa 10 milioni

Lasciando per un istante da parte la rivalità che li divide in campo, Inter e Milan potrebbero tornare a realizzare insieme un’importante affare dal valore potenziale di 20 milioni di euro complessivi a stagione. Tanto, però, dipenderà dai lavori per quella che sarà la nuova casa che ospiterà nei prossimi anni i match casalinghi dei due club.

Stando infatti ad uno studio di Kroll, società leader globale che si occupa di fornire soluzioni di consulenza finanziaria e gestione del rischio, Inter e Milan potrebbero incassare un bottino cospicuo percorrendo la strada dei naming rights, cedendo cioè i diritti di denominazione dell’impianto a sponsor importanti.

L’accordo stipulato la scorsa stagione dal Barcellona con Spotify, ad esempio, frutterà ai blaugrana 20 milioni di euro annui dai naming rights una volta conclusi i lavori di ristrutturazione del Camp Nou. Sulla scia di questo studio, invece, la nuova casa di Inter e Milan potrebbe generare alle due società incassi pari a circa 10 milioni di euro a stagione a testa.

Tanto dipenderà dai prossimi passi sullo stadio: che sia in un San Siro ristrutturato oppure in altri nuovi impianti di proprietà, nerazzurri e rossoneri avranno tutto l’interesse ad avere una casa moderna e soprattutto funzionale alle nuove esigenze dei tifosi, per un’esperienza ancor più completa ed un appeal internazionale.