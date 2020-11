L’Italia Under 21 stacca il pass per l’europeo: Pinamonti protagonista

Andrea Pinamonti, in attesa della propria occasione per mettersi in mostra anche all’Inter, dove è tornato dopo le avventure a Frosinone e Genoa, continua a fare quello che gli viene meglio: segnare.

Nella partita di qualificazione all’Europeo Under 21 della nazionale italiana contro il Lussemburgo infatti, Pinamonti ha siglato la terza rete, al minuto ’56. La goleada è stata completata dalla doppietta di Scamacca e dal sigillo finale di Marchizza. Gli azzurrini, con la vittoria odierna per 4 a 0, hanno staccato con un turno di anticipo il pass per i prossimi europei di categoria.

