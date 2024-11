Va in panchina con il Napoli: “Uscito stanco da Inter-Arsenal”

Fra i dubbi di formazione che accompagnano la vigilia dell’Inter in vista della sfida con il Napoli, c’è sicuramente quello legato a chi partirà da titolare come esterno destro. Simone Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve in merito, ma sembra esserci un chiaro favorito.

Denzel Dumfries, infatti, parte davanti a Matteo Darmian. Secondo il Corriere dello Sport, il motivo non è soltanto da ricercare nello stato di forma dell’olandese, risultato fra i migliori in campo nella sfida di Champions League contro l’Arsenal, ma ci sono almeno altre due ragioni.

La prima ha a che fare proprio con la sfida di mercoledì scorso e con il conseguente dispendio di energie. Darmian è uscito più stanco dall’incrocio con i Gunners, nel quale è stato schierato a sinistra e ha limitato efficacemente Bukayo Saka. Tenere l’italiano in panchina, inoltre, significherebbe avere una carta a gara in corso nel caso in cui ci fosse bisogno di un cambio per Federico Dimarco, sicuro di un posto da titolare dopo il riposo iniziale con l’Arsenal.

Ci sarebbe anche Tajon Buchanan, certo. Il canadese è tornato fra i convocati per Inter-Juventus, ma non ha mai messo piede in campo fra la sfida ai bianconeri e quelle con Empoli, Venezia e Arsenal. Per questo, Inter-Napoli non sembra la partita più indicata per far subentrare calciatore che a luglio si è fratturato la tibia e non gioca una partita ufficiale da cinque mesi (l’ultima presenza in nerazzurro è datata 26 maggio).