Inter-Napoli, due grandi dubbi di formazione: “Inzaghi ci sta pensando”

Siamo alla vigilia di Inter-Napoli, partita attesissima e valida per la 12a giornata di Serie A. I nerazzurri ci arrivano da secondi in classifica a un solo punto di distanza dai rivali e saranno spinti da un San Siro infuocato nella notte degli ex, da Antonio Conte a Romelu Lukaku.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico interista Simone Inzaghi sta valutando con grande attenzione le scelte, anche alla luce del fatto che si tratta della settima partita in 21 giorni e bisogna tenere conto delle energie dei vari calciatori. Secondo le indiscrezioni della vigilia, sono principalmente due i dubbi del piacentino.

Il primo riguarda il ruolo di difensore centrale, scelta decisiva perché l’uomo scelto sarà quello che andrà a duellare direttamente con Lukaku. In questa finestra di partite, Francesco Acerbi è partito titolare solo con la Roma, fermandosi per infortunio al 20′. Da lì in poi, Stefan de Vrij le ha giocate tutte, alternando alti (come con l’Arsenal) e bassi (come con la Juventus). Acerbi è tornato fra i convocati con il Venezia, rimanendo però in panchina sia in quella gara che in quella di Champions. Secondo La Gazzetta dello Sport, è comunque il favorito per partire da titolare domani, nonostante De Vrij sia reduce da una grandissima partita contro i Gunners.

Il secondo dubbio è invece sull’esterno destro. Sempre in Champions League, Denzel Dumfries è stato fra i migliori in campo, ma anche Matteo Darmian ha offerto una grande prova, pur dirottato a sinistra per fermare (efficacemente) Bukayo Saka. Tutti e due hanno giocato l’intera gara mercoledì, al momento l’olandese sembra leggermente favorito in virtù del suo stato di forma tornato a livelli alti e delle possibili difficoltà che potrebbe creare a Olivera in fase di spinta. Occhio però a Darmian, che può essere una scelta ad hoc per contrastare Kvaratskhelia.

Al momento, secondo la rosea, nessuna decisione definitiva è stata presa. Anzi, una sì: l’Inter andrà in ritiro stasera dopo l’allenamento, diversamente rispetto a quanto accaduto con Venezia e Arsenal. In quei casi Simone Inzaghi aveva scelto di allentare la tensione, adesso l’allenatore vuole curare ogni dettaglio di una partita attesissima.