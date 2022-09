Guardian – Valentin Carboni inserito nella lista dei 60 migliori talenti al mondo

Che Valentin Carboni fosse uno dei talenti più cristallini della Primavera nerazzurra lo sapevamo, ma ora c'è la conferma anche di una delle testate più rinomate al mondo. Come ogni anno, infatti, la testata inglese The Guardian stila la lista dei 60 migliori talenti in giro per il globo. Tra i giocatori nerazzurri, l'anno scorso è toccato a Iliev come vi abbiamo raccontato in uno dei nostri precedenti video.