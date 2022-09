Verso Inter-Roma: Lukaku probabilmente out, Inzaghi ha già deciso tre titolari

A tre giorni da Inter-Roma, ottava giornata di Serie A, i campi di allenamento di Appiano Gentile tornano a riempirsi. Del lungo elenco dei calciatori partiti con le loro nazionali, infatti, mancano all'appello solamente gli argentini Lautaro Martinez e Correa, che arriveranno domani dopo l'amichevole di stanotte contro la Giamaica. Simone Inzaghi, quindi, può cominciare a disegnare l'11 titolare che sabato alle ore 18 affronterà la Roma di José Mourinho (che non sarà in panchina causa squalifica). Capitolo infortunati: Cordaz e Brozovic saranno ko per almeno un mesetto, mentre Calhanoglu dovrebbe farcela almeno per la panchina. In bilico invece la situazione di Lukaku: lontano dai campi da fine agosto, per Big Rom potrebbe essere necessario ancora qualche giorno prima di tornare disponibile.