Inter, presentato il bilancio nel CDA: perdite per 140 milioni, ma lievitano i ricavi

Come ci si aspettava, questa mattina è stato presentato il bilancio dell'Inter relativo alla passata stagione, terminato il 30 giugno 2022. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i numeri, in linea con quanto preventivato ieri da La Gazzetta dello Sport. Per l'Inter un passivo molto più contenuto (105 milioni in meno) rispetto a quello precedente, complici anche le cessioni di Hakimi e Lukaku. La perdita si attesta quindi a 140 milioni, mentre i ricavi sono aumentati fino a 439,6. Confermato anche l'intento di Zhang di immettere nuova liquidità. Ecco il comunicato ufficiale della società: