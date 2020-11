Dal Belgio – Vanheusden, altro lungo stop: stagione finita per l’ex Inter

Dopo aver visto le immagini del tremendo infortunio occorsogli durante Standard Liegi-Oostende, si temeva il peggio, che è puntualmente arrivato: Zinho Vanheusden, che dal 2015 al 2018 ha militato nella Primavera dell’Inter, prima di ritornare in Belgio, dovrà stare lontano dai campi da gioco per diversi mesi.

Secondo quanto riportato da Le Sport Plus, infatti, il difensore centrale si sarebbe rotto i legamenti del crociato del ginocchio destro, come già avvenuto nel 2017 nel corso di una sfida di Youth League in maglia Inter contro la Dinamo Kiev. La sua stagione, dunque, può considerarsi già conclusa.

