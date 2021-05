Vanheusden, fine di un incubo: prima da titolare dopo il terribile infortunio

Buone notizie per Zinho Vanhesuden, ex gioiello della Primavera dell’Inter e possibile nuovo innesto per la difesa di Antonio Conte. Il difensore, ora in forza allo Standard Liegi, sta infatti riprendendo dal terribile infortunio al crociato...

Pietro Magnani

Buone notizie per Zinho Vanhesuden, ex gioiello della Primavera dell'Inter e possibile nuovo innesto per la difesa di Antonio Conte. Il difensore, ora in forza allo Standard Liegi, sta infatti riprendendo dal terribile infortunio al crociato rimediato lo scorso novembre.

Dopo i primi minuti in campo la scorsa settimana, è arrivato anche l'esordio da titolare dopo l'incidente. Nella sfida di playoff contro il Genk infatti, Vanhesuden è sceso in campo dall'inizio e con la fascia da capitano al braccio. Per lui 60 minuti in campo e segnali molto incoraggianti.