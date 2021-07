Vecino: “Inzaghi? Mi ha chiamato subito ed ho sentito entusiasmo. Sono carico per la nuova stagione”

Il centrocampista uruguagio è pronto ad essere protagonista nella nuova stagione

Rientrato lo scorso lunedì ad Appiano Gentile insieme a Romelu Lukaku, Arturo Vidal e Alexis Sanchez, Matias Vecino è pronto per tornare ad essere grande protagonista in maglia nerazzurra. Simone Inzaghi sembra voler puntare forte sul riscatto del centrocampista uruguagio, dopo una scorsa stagione chiaramente condizionata dal lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per tanto tempo. Dopo una Copa America giocata a buonissimi ritmi e sempre da titolare, Vecino adesso è pronto per riprendersi in mano la sua Inter. Questa la sua intervista ai microfoni di Inter TV: