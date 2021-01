Buone notizie da Appiano. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri Matias Vecino è tornato ad allenarsi con l’intero gruppo dopo 6 mesi.

Difficile però che il centrocampista uruguaiano domani sia presente nella distinta nerazzurra per la gara in programma contro la Roma all’Olimpico. Più plausibile che Vecino torni arruolabile mercoledì per l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter.