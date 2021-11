Venezia-Inter, designata la squadra arbitrale per l’anticipo di sabato

Prima volta per Marinelli con l'Inter

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria bella e sofferta sul Napoli capolista, vuole continuare la striscia positiva e mantenere le speranze Scudetto. Per farlo però dovrà fare filotto di vittorie, a partire dal Venezia, rivelazione di questa prima parte di campionato. Per la partita, che andrà in scena sabato 27 novembre alle 20.45 e sarà valida per la 14esima giornata di Serie A, è stato designato oggi il direttore di gara.