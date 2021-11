Venezia-Inter (0-2) Calha e Lautaro chiudono la pratica: calendario e classifica aggiornata

I nerazzurri portano a casa tre punti fondamentali per la corsa allo Scudetto

Un'Inter umile e rispettosa del Venezia porta a casa tre punti pesanti. Forse i più difficili da ottenere nell'ultimo filotto delle partite: non era semplice confermarsi e tenere alta la concentrazione anche contro un avversario, sulla carta, più debole. E ora, dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, si vola in campionato