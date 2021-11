Venezia-Inter, Inzaghi: “Doveva essere un anno di transizione, invece eccoci qui. Dovevamo chiuderla”

L'analisi del tecnico

A pochi minuti dal fischio finale di Venezia-Inter, Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky del momento della squadra, analizzando l'andamento della partita odierna. Queste le sue parole: "È un ottimo momento, abbiamo chiuso una settimana importante. Era la terza partita in 6 giorni, non era semplice: ma abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo espresso un buon calcio con un'unica pecca: dovevamo chiudere questa partita. Tenere un match aperto non va bene per una squadra come l'Inter ma va bene così".