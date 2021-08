VIDEO – Verona-Inter 1-3: spunta un nuovo acquisto per Simone Inzaghi?

INTER NEWS - Indizi importanti provenienti dalla vittoria del BentegodiCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO

La vittoria per 1-3 contro l'Hellas Verona può aver regalato all'Inter delle risposte fondamentali in vista del futuro. Vidal, Vecino e Sensi possono essere risorse fondamentali, quasi dei nuovi acquisti di mercato.