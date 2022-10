Verso Fiorentina-Inter: tanti dubbi di formazione per Inzaghi

L' Inter si avvicina alla sfida con la Fiorentina consapevole di non potersi concedere altri passi falsi per rimontare in campionato. E pure con la testa alla sfida di mercoledì, quando i nerazzurri si giocheranno gli ottavi di finale di Champions League contro il Viktoria Plzen . Proprio considerando questi due elementi, i dubbi di formazione per Inzaghi sarebbero diversi.

In porta dovrebbe essere confermato l'ormai titolare Onana. Davanti a lui Skriniar, Bastoni e uno tra De Vrij e Acerbi, al momento in ballottaggio per il ruolo di perno centrale. A centrocampo, secondo Corriere dello Sport, sfida apertissima sulle fasce. Solo nei prossimi allenamenti infatti si capirà chi tra Dumfries, Darmian, Dimarco e Gosens scenderà in campo. Al centro sicuri di una maglia da titolare Barella e Calhanoglu, con Mkhitaryan e Asllani in lotta per il terzo slot. In attacco, dove Lukaku giocherà a gara in corso solo in caso di risultato ampiamente acquisito, partiranno titolari Lautaro e Dzeko. Questa la probabile formazione nerazzurra: