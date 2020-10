Verso Genoa-Inter, l’arbitro sarà Massa. I precedenti fanno sorridere Conte

Archiviata la pratica Borussia Mönchengladbach, l’Inter è chiamata a rituffarsi nel lavoro in vista della sfida con il Genoa, in programma sabato alle ore 18 in quel dello stadio Ferraris. La gara è stata affidata a Davide Massa, coaudivato dagli assistenti Alassio e Bottegoni. Il quarto uomo sarà Manganiello , mentre ad osservare la partita dalla sala Var saranno presenti Di Bello e Liberti.

I precedenti fanno ben sperare: Davide Massa ha infatti diretto i nerazzurri in diciannove occasioni e le vittorie dell’Inter sono state dodici. La prima sfida fischiata risale alla partita con il Siena del campionato 2012-2013, mentre l’ultima è proprio quella con il Genoa dello scorso anno, vinta 0-3 dagli uomini di Conte.

Di seguito la designazione completa:

ARBITRO: MASSA

GUARDALINEE: ALASSIO – BOTTEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI