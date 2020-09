CdS – Verso Inter-Fiorentina, de Vrij squalificato: Conte pensa a Ranocchia

Dopo aver rimandato l’esordio il campionato, l’Inter di Antonio Conte farà la prima apparizione ufficiale in stagione sabato sera, nel match di San Siro contro la Fiorentina. La formazione nerazzurra, però, dovrà subito fare i conti con l’assenza sulla linea difensiva di Stefan de Vrij, fuori per squalifica. Al posto del centrale olandese, dalle prime indicazioni viste in amichevole, a differenza dello scorso anno potrebbe spuntare l’ipotesi Bastoni, con Kolarov come terzo difensore a sinistra.

Stando però alle ultimissime sulle probabili formazioni riprese questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Conte starebbe pensando ad Andrea Ranocchia nel ruolo di centrale, come avvenuto più volte durante la passata stagione. In attesa di sciogliere il dubbio, l’Inter svolgerà quest’oggi una doppia seduta in cui accoglierà il neo arrivato Arturo Vidal. Per quanto riguarda i tamponi, invece, sono risultati ancora una volta tutti negativi i tesserati nerazzurri.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<