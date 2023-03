Verso Porto-Inter, confronto e fedelissimi: da dove riparte Inzaghi

Non sarà per niente facile per l’Inter lasciarsi alle spalle in così poco tempo l’ennesima prestazione deludente di questo campionato. Cambiare pagina il prima possibile sarà però necessario per la formazione nerazzurra per cercare di difendere con tutte le proprie forze martedì sera la vittoria ottenuta nel match degli ottavi di finale di Champions League per 1-0 all’andata contro il Porto.

Inzaghi, che quest’oggi avrà modo di confrontarsi in maniera approfondita con la squadra per cercare di analizzare l’ultima sconfitta contro lo Spezia e correggere ancora una volta gli errori evidenziati dalla squadra, vorrà ripartire dalle sue certezze. In tal senso, in vista della trasferta in Portogallo, punterà innanzitutto su quattro fedelissimi.

In porta, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, tornerà Onana, diventato negli ultimi mesi titolarissimo tra i pali dell’Inter dopo aver scavalcato Samir Handanovic nelle gerarchie. In difesa, invece, verrà data fiducia ancora una volta ad Acerbi, che contro lo Spezia ha sbagliato la prima partita di una stagione fino a quel momento impeccabile. Per concludere con i due punti fermi del suo centrocampo, fondamentali per la messa in campo delle sue idee: Calhanoglu e Mkhitaryan.