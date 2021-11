Verso Sheriff-Inter, Ranocchia: “Cerco di farmi trovare pronto, domani serve vincere”

La partita è in programma domani alle 21.00 a Tiraspol

Insieme a Simone Inzaghi , nella conferenza stampa della vigilia di Sheriff - Inter , impegno di Champions League in calendario per domani alle ore 21.00, è intervenuto anche Andrea Ranocchia , calciatore nerazzurro. Queste le sue risposte alle domande che gli sono state rivolte dai giornalisti presenti.

GARA CON L'UDINESE - "Sono contento che abbiamo vinto la partita contro l’Udinese e che abbiamo dato continuità ai risultati. Cerco sempre di farmi trovare pronto e di fare il bene della squadra, anche aiutando i nuovi e i più giovani che hanno bisogno di un consiglio o di altro. Siamo qui per parlare della Champions League e su questo posso dire che domani dobbiamo vincere questa partita".

RENDIMENTO - "L’età e l’esperienza aiutano, da giovane facevo più fatica, ma ora ho una maturità che mi permette di farmi trovare pronto. Poi ho la fortuna di far parte di un gruppo sano, di ragazzi che si aiutano e stimolano a vicenda e questo aiuta, è una fortuna allenarsi con ragazzi così".

INTER DI IERI E OGGI - "La base è molto solida, sono arrivati altri talenti, veniamo da due anni importanti, il mister sta portando un lavoro positivo, ma abbiamo ancora tanto da dare. Per il resto non aggiungo nulla per rispetto a mister Conte e a mister Inzaghi".