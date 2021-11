GdS – Sheriff-Inter, rifinitura e partenza nel pomeriggio: le ultime da Appiano

I nerazzurri pronti per la complicata ma importante trasferta europea

Contrariamente rispetto ad una consueta giornata di vigilia di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi tarderà la partenza verso Tiraspol per svolgere la rifinitura in mattinata ad Appiano Gentile. La squadra partirà solamente nel pomeriggio quando lo stesso tecnico nerazzurro sarà atteso in conferenza stampa per le 18.45. E non è questa l'unica novità di questo turno europeo per l'Inter secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, visto che il rientro avverrà subito dopo il match di mercoledì sera, previsto alle 4.30 del mattino con arrivo ad Appiano Gentile per consentire ai calciatori di riposare qualche ora in più in vista del derby di domenica.