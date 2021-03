Verso Torino-Inter, Conte perde Vidal e Kolarov. Sensi e Vecino in gruppo: le ultime

Domenica pomeriggio si ritorna in campo. L’Inter di Antonio Conte farà visita al Torino di Davide Nicola per la 27^ giornata di Serie A, con l’obiettivo di continuare la striscia di sette vittorie consecutive in campionato mantenendo il vantaggio sulle dirette inseguitrici: Milan e Juventus. Un match insidioso per i nerazzurri, vista la difficile posizione di classifica dei padroni di casa, al terzultimo posto con soli 20 punti, seppur con due partite in meno.

Il tecnico nerazzurro ha perso per un infortunio al ginocchio Arturo Vidal, che sarà lontano dal campo per almeno un mese. Sarà out contro il Torino anche Alexander Kolarov e dunque Conte dovrà fare a meno di due alternative importanti agli 11 titolari per la trasferta di domenica. Ci sarà Christian Eriksen al fianco di Barella e Brozovic, con Stefano Sensi e Matias Vecino – entrambi hanno lavorato interamente in gruppo oggi – pronti a rispondere presente in caso di necessità. Sponda granata invece Andrea Belotti è tornato negativo al Covid-19, ma al massimo dovrebbe andare in panchina dopo l’inattività di due settimane.

