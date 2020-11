Rosso a Vidal, attesa per la squalifica: l’Inter spera nella bontà della Uefa

Arturo Vidal verrà multato dall’Inter dopo il rosso rimediato in Champions League contro il Real Madrid ma il giocatore cileno ora è in attesa anche di conoscere l’entità della squalifica.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro spera che la squalifica sia solo quella automatica di un turno per somma di ammonizioni e che l’analisi del referto non porti la commissione disciplinare dell’Uefa, che si riunirà la prossima settimana, ad aumentare la pena.

Vidal, che salterà sicuramente la sfida contro il Borussia Mönchengladbach, spera di esserci all’ultima giornata contro lo Shakhtar in una partita che potrebbe essere decisiva qualora l’Inter riesca a trionfare in Germania.

