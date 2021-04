TS – Vidal e Kolarov ancora out: proseguono il lavoro per il recupero

I due giocatori devono ancora recuperare dai loro rispettivi infortuni

Nella sfida di stasera contro lo Spezia , l'allenatore nerazzurro Antonio Conte non potrà ancora contare su Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov . I due giocatori sono ancora alle prese con i loro rispettivi infortuni e si spera di averli a disposizione il prima possibile per il rush finale che potrebbe portare lo scudetto in casa nerazzurra.

Come riportato da Tuttosport, Vidal potrebbe tornare a disposizione per la trasferta contro il Crotone. Sia il cileno che Kolarov hanno bisogno di proseguire il programma di recupero personalizzato. Probabilmente nei prossimi giorni continueranno a lavorare a parte e non in gruppo: è improbabile pensare che Conte li rischi per la sfida di domenica contro il Verona.