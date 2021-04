Accadde Oggi – 21 aprile 1959: buon compleanno Gianfranco Matteoli, suo il gol più veloce nella storia dell’Inter

Quella del centrocampista è al quinto posto nella speciale classifica riguardante le reti più rapide in Serie A

Se, tra i vari calciatori che hanno vestito la maglia nerazzurra, si dovesse scegliere un nome per indicare l'autore del gol più veloce nella storia dell'Inter, probabilmente si opterebbe per i nomi più ovvi. Attaccanti, magari trequartisti o centrocampisti con il vizio del gol. Per i meno “informati”, sarebbe strano scoprire che al fianco della voce “gol più veloce della storia nerazzurra” c’è il nome di Gianfranco Matteoli. Non certo un calciatore con il vizio della segnatura: solo otto in 166 presenze in maglia Inter.