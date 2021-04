Daily Mail – Inter-Young, addio vicino: il rinnovo non ci sarà. E il Watford ora accelera

L'esterno inglese non ha mai nascosto di voler chiudere la propria carriera in Inghilterra con il Watford, club che lo ha formato e lanciato

Ashley Young è destinato a lasciare l'Inter a fine stagione. Il contratto dell'inglese scade a giugno, l'ex Manchester United potrebbe tornare in Inghilterra per chiudere la carriera. Come riportato dal Daily Mail, il Watford è pronto a riportarlo a casa, anche perché al momento l'Inter non si è fatta ancora avanti per discutere di un prolungamento.

L'obiettivo della dirigenza, in vista della prossima finestra di mercato, è quello infatti di fare un grande investimento sulla corsia mancina. Lo stesso giocatore non ha mai nascosto il desiderio di tornare in patria e di voler chiudere la propria carriera dove tutto è iniziato: il Watford è secondo in Championship e vede molto da vicino la promozione in Premier. Il ritorno di Young potrebbe essere un regalo per i tifosi dopo il salto di categoria.