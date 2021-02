Vidal da valutare con la Lazio: per il derby contro il Milan ci sarà

Arturo Vidal è uscito malconcio dalla partita contro la Fiorentina. Il cileno è stato sostituito a fine primo tempo per un infortunio al ginocchio sinistro. Il giocatore ha svolto nella giornata di ieri i controlli che hanno escluso problemi. Vidal avrebbe saltato lo stesso la partita di Coppa Italia contro la Juventus per squalifica.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno resterà fermo nei prossimi giorni. La sua presenza nella prossima partita fi campionato contro la Lazio è da valutar, mentre non è in dubbio la sua presenza per il derby contro il Milan del 21 febbraio: Vidal ci sarà.

