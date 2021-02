L’Inter sotto osservazione della Covisoc: Suning offre garanzie fino a giugno

Continua il futuro di incertezza societaria in casa Inter. Dopo il momentaneo no al fondo Bc Partners, la società nerazzurra si guarda intorno, in attesa che si concretizzi un interesse da parte di un altro acquirente. Dal punto di vista economico, Suning, come è noto, non ha voluto investire in questa delicata situazione di pandemia, ma garantisce solidità e sicurezza per quanto riguarda il pagamento degli stipendi alla squadra.

Come riporta La Repubblica, l’Inter è finita sotto osservazione della Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche. Sono stati chiesti dei chiarimenti sui conti della società nerazzurra attraverso l’invio di questionari da parte dell’organo di vigilanza. Il club nerazzurro ha fatto sapere che sarà in grado di onorare gli impegni finanziari assunti fino al mese di giugno. Tutto ciò è stato inviato da Suning in un documento, scritto in cinese e tradotto in inglese, destinato alla Covisoc.

Anche altre società di Serie A sono finite sotto la lente di ingrandimento, ma l’Inter è stata fra le prime a rispondere, illustrando la sua visione economica: dal rinvio del pagamento degli stipendi, alla situazione generale di liquidità. Entro fine anno dovrà sborsare 195 milioni fra compensi dei giocatori, rate per l’acquisto dei cartellini e interessi.

