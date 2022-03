VIDEO – Ancora Paredes, i soldi di Lukaku e ultime verso Torino – INTER NEWS

Torna l'appuntamento delle 19.30 con Passione Inter

Torna anche questa sera l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali di Passione Inter, tra campo, mercato e l'attualità di casa nerazzurra. L'Inter si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Torino (si gioca domenica sera alle 20.45), e nel mentre pensa anche al mercato: è tornato infatti nelle ultime ore in voga il nome di Leandro Paredes. Nel frattempo, sul crinale geopolitico delle sanzioni comminate alla Russia (e, a cascata, ad Abramovich e al Chelsea) in seguito alla crisi internazionale degli ultimi giorni, si pone un ulteriore problema: è vero che i Blues non possono più pagare Lukaku all'Inter?