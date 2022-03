Torino-Inter, le probabili formazioni: tornano Barella e Dzeko. Bremer osservato speciale

Si gioca domenica alle 20.45 a Torino

Domani è tempo di vigilia di Torino-Inter, con i nerazzurri di Inzaghi che torneranno in campo domenica sera per riprendere la marcia in campionato e dare il meglio nel rush finale di una stagione in cui l'Inter cercherà di bissare la vittoria dello Scudetto ottenuta l'anno scorso. Ma con quale formazione scenderanno in campo i nerazzurri per affrontare la compagine di Ivan Juric?