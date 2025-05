VIDEO – Buchanan mette KO il Barcellona: gol vittoria

La vittoria dell’Inter contro il Barcellona in Champions League è già una delle partite più importanti della storia del club. Dopo il gol di Acerbi, i catalani sono stati puniti anche in Liga da un altro nerazzurro: Tajon Buchanan.

Il canadese, in prestito al Villarreal dall’Inter, ha segnato il gol decisivo del 3-2 all’80’, nella gara del Montjuic. Si tratta della prima rete di Buchanan nella sua esperienza in terra spagnola. Questo il video della sua rete:

GOAL from #Inter loanee, Tajon Buchanan, to give Villarreal the lead over Barcelona! ⚽️🇨🇦⚫️🔵 pic.twitter.com/6JGroGbvc8