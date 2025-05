Rigore Bisseck, Pistocchi: “Inter merita chiarimenti”

Grandi proteste in casa Inter per il rigore concesso alla Lazio per fallo di mano di Bisseck. Un episodio che ha permesso ai biancocelesti di pareggiare, complicando in modo quasi irreversibile il percorso Scudetto dei nerazzurri.

Ad infiammare le polemiche sui social ci ha pensato Maurizio Pistocchi, che si è rivolto direttamente a Rocchi per chiedere chiarimenti sull’episodio. In particolare, il paragone diretto è stato fatto con il rigore non concesso ai nerazzurri contro il Lecce, per fallo di mano di Baschirotto.

Questo il suo post sui X: