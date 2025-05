MOVIOLA Inter-Lazio: Inzaghi furioso sul rigore

Succede di tutto nel finale di Inter-Lazio, gara della 37a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri si fanno raggiungere al 90′, grazie alla rete di Pedro su calcio di rigore. Un decisione quella di Chiffi, arrivata dopo revisione al VAR (QUI GLI HIGHLIGHTS DI INTER-LAZIO).

Il direttore di gara ha sanzionato un fallo di mano di Bisseck, scatenando le furie di Inzaghi in panchina, espulso insieme a Baroni. L’episodio ha suscitato grandi proteste in campo da entrambe le parti e inizialmente non era stato sanzionato.

Come si può vedere dai replay ravvicinati, Bisseck – con un pizzico di ingenuità come spiegato nelle pagelle di Inter-Lazio – va a contrastare Castellanos nell’area nerazzurra, con l’attaccante che sposta il pallone a mezz’aria, colpendo il braccio destro del tedesco. Il difensore mette le mani dietro la schiena in un primo momento, ma poi tende ad allargare leggermente il gomito verso il pallone, prima di provare a ritrarlo di nuovo. Una decisione che lascia ancora qualche dubbio e, soprattutto, tanto rammarico in casa Inter.

Anche il primo gol della Lazio, sempre di Pedro e inizialmente annullato per fuorigioco, è stato assegnato dopo revisione al VAR. Sia Vecino, che raccoglie il tiro deviato di Dumfries a pochi metri dalla porta, sia l’attaccante spagnolo, sono in posizione regolare. L’unico in fuorigioco è Dia, che però non partecipa all’azione.

Altri episodi hanno suscitato polemiche. Nel primo tempo c’è una spinta di Rovella su Bisseck, nell’area della Lazio. Chiffi ha lasciato correre e, data l’entità del contatto, il VAR non è potuto intervenire per cambiare la decisione.