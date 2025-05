Pagelle live Inter-Lazio: voti e giudizi

L’Inter vuole continuare a sperare nello Scudetto, coltivando anche il sogno di un possibile sorpasso nella 37a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri scendono in campo contro la Lazio, in contemporanea con il Napoli, impegnato in casa del Parma.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Inter-Lazio: migliori e peggiori in campo

SOMMER

BISSECK

ACERBI

BASTONI

DUMFRIES

BARELLA

CALHANOGLU

MKHITARYAN

DIMARCO

THURAM

TAREMI

INZAGHI

Inter-Lazio, il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 99 Taremi.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Topalovic, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): 35 Mandas; 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 30 Tavares; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 5 Vecino, 19 Dia; 11 Castellanos.

A disposizione: 55 Furlanetto, 94 Provedel, 2 Gigot, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 14 Noslin, 20 Tchaouna, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 26 Basic.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Chiffi